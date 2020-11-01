Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жила Харьковская область 26 октября - 1 ноября.На месте сдачи протоколов голосования в городском избиркоме образовалась многочасовая очередь
В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии бардак и неразбериха. Члены комиссий ждут своей очереди, что бы сдать подсчитанные бюллетени и протоколы
Издевался над матерью-пенсионеркой: правоохранители направили в суд дело о домашнем насилии
За систематические обиды и унижения женщины 52-летнему жителю села Великая Бабка грозит до двух лет лишения свободы.
Названы причины падения АН-26 под Чугуевом
Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Под Харьковом взрыв на газовой подстанции – есть погибшие и раненые
Правоохранители открыли уголовное производство по взрыву газа в селе Березовское Дергачевского района
Под Харьковом неизвестные ворвались в дом и, угрожая ножом, ограбили молодую семью
В полиции открыли уголовное дело и разыскивают злоумышленников.
Громада Жихоря вышла на протест против возможной добычи газа на территории поселка
Две недели назад местные жители обратили внимание на взрывы на территории лесничества. Впоследствии выяснилось, что в лесу проводят георазведку для того, чтобы понять, есть ли газ и нефть в районе.
Свободных мест в харьковской «инфекционке» уже нет
Врачи говорят, что людей привозят, но класть их некуда. По словам главврача больницы Павла Нартова, все кислородные точки заняты, берут только тяжелых больных
Антирекорд в Харьковской области: за сутки медики зарегистрировали 883 новых случая COVID-19
Регион снова лидер по количеству выявленных за сутки случаев инфекции.