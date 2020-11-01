Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жила Харьковская область 26 октября - 1 ноября.

Антирекорд в Харьковской области: за сутки медики зарегистрировали 883 новых случая COVID-19

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии бардак и неразбериха. Члены комиссий ждут своей очереди, что бы сдать подсчитанные бюллетени и протоколыЗа систематические обиды и унижения женщины 52-летнему жителю села Великая Бабка грозит до двух лет лишения свободы.Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.Правоохранители открыли уголовное производство по взрыву газа в селе Березовское Дергачевского районаВ полиции открыли уголовное дело и разыскивают злоумышленников.Две недели назад местные жители обратили внимание на взрывы на территории лесничества. Впоследствии выяснилось, что в лесу проводят георазведку для того, чтобы понять, есть ли газ и нефть в районе.Врачи говорят, что людей привозят, но класть их некуда. По словам главврача больницы Павла Нартова, все кислородные точки заняты, берут только тяжелых больныхРегион снова лидер по количеству выявленных за сутки случаев инфекции.