Об отключении сообщили в городском КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:Киевский район:Белгородское шоссе, 2, ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), ул. Академика Павлова, 319-а (п. №1) до 20:00 02.11.20 г.Индустриальный район:пр. Александровский, 124 (п. №2) до 17:00 02.11.20 г.; ул. Франтишека Крала, 37 (п. №1, стояк), ул. Библика, 22/9 (п. №5, стояк) до 20:00 02.11.20 г.Московский район:ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.20 г.Немышлянский район:ул. Ощепкова, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 02.11.20 г.Основянский район:ул. Парковая (ч/с), пр. Гагарина, 48 до 20:00 02.11.20 г.Слободской район:ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк), ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 02.11.20 г.Шевченковский район:пер. Дербентский (ч/с), ул. Старицкого, 6 (п. №1) до 17:00 02.11.20 г.; ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.20 г.