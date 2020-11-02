С 31 октября по 1 ноября правоохранители составили 16 протоколов о нарушении карантина.

Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней были зафиксированы в развлекательных заведениях Основянского, Шевченковского, Киевского и Московского районов города.В частности, по данным полиции, нарушение закона правоохранители зафиксировали в учреждениях по переулкам Плетневскому и Костюринскому, на улице Культуры, в ресторан по улице Ярослава Мудрого, в ночном клубе по проспекту Московскому, в четырех заведениях на Сумской, трех - на Академика Павлова, в ночном клубе по проспекту Юбилейном, в развлекательном заведении в переулке Буковом, а также баре на улице Алчевских и клубе на Клочковской.По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.Всего с начала карантинных мероприятий следователями ГУНП в Харьковской области начато 40 производств за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Одно уголовное производство с обвинительным актом уже направлены в суд.