Об этом сообщает лидер партии Юлия Светличная в своем телеграм-канале.

По информации народного депутата, «Блок Светличной «Разом!» поддержали 29% избирателей на выборах в областной совет и 21% в местный.«Расположенной на украинско-российской границе, в 150 км от Харькова, Двуречанской громаде крайне необходима поддержка проукраинских и проевропейских сил именно в местных советах. Это важно!», - подчеркнула депутат.Кроме Блока Светличной в совет Двуречанской ОТГ вошли ОПЗЖ, Блок Кернеса и Слуга народа.