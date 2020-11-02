Анатолий Туренко умер 1 ноября на 81-м году жизни.

Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", в Харькове ушел из жизни почетный гражданин Харькова, заслуженный деятель науки и техники Украины, ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Туренко.За время своей деятельности Туренко издал более 200 научных работ, монографий, учебников и учебных пособий, стал почетным профессором и академиком ряда университетов в других странах, стал членом Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, а также вошел в ассоциацию автомобильного транспорта.