Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным ведомства, с 26 октября по 1 ноября харьковские пожарные 218 раз выезжали на вызовы о чрезвычайных ситуациях на территории области, из которых 124 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 19 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 20 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 4 - на дежурство, 51 - другие выезды.В результате пожаров погибло четверо человек, девять были травмированы, а еще шестерых спасателям пришлось эвакуировать из опасных зон.