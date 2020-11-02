Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, за 1 ноября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.В частности, работы были выполнены на ул. Станковая, 136, ул. Физкультурная, 63, ул. Дружбы Народов, 271, ул. Академика Павлова, 46, ул. Маршала Батицкого, 27, проезд Стадионный, 21, ул. Амосова, 5, ул. Дмитриевская, 22, ул. Козюлинская/ул. Дудинской, ул. Баварская, 9/2, б-р Жасминовый, 1, ул. Куряжанская, 1-а, пр. Победы, 77-б, пр. Независимости, 5, ул. Бакулина, 14 и ул. Мирная, 7-б.После выполнения работ коммунальщики провели гидравлическое испытание на прочность, промывку и санитарную обработку водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.