Несколько дней подряд в регионе фиксируют более 800 случаев заболевания за сутки.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 2 ноября эпидситуация в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 335,3 случая, что превышает минимальный порог в 8.38 раз.