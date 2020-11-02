Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление ряда членов Большой семерки и ЕС относительно ситуации вокруг решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования, с призывом найти решение кризиса.

Соответствующее заявление посольство обнародовало в понедельник, 2 ноября."С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного Суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в заявлении.К слову, это уже второе заявление посольства США по этому поводу. На прошлой неделе в диппредставительстве призывали не допустить реванша коррупции.Также ранее в G7 отреагировали на решение КСУ, заявив, что в Украине пытаются отменить антикоррупционную реформу и "вернуться в прошлое".27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, декриминализацию недостоверного декларирования.В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным".