В понедельник, 2 ноября, в Слободском районе Харькова произошел пожар на первом этаже новостроя по адресу улица Зерновая, 47.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин.– В 09:48 сообщили, что в новострое идет дым. Там тлел утеплитель на площади десяти квадратов, с учетом материала – был такой сильный дым. В 10:15 ликвидация, выехали две автоцистерны, никто не пострадал, людей не эвакуировали, потому что там никто не живет. Причина сейчас устанавливается, – отметил Лупандин.Речь идет о 16-этажном жилом комплексе "Дом на Зерновой", который находится недалеко от супермаркета "Рост". В здании три секции: А, Б и В. Горел первый этаж секции А. Дом еще не заселен, окончание строительных работ запланировано на конец 2020 года. Строительством здания занимается "Жилстрой-2".