Если приготовление еды не входит в число ваших хобби или обязанностей и вы занимаетесь этим лишь время от времени, то задумываться о покупке дорогостоящих металлических, керамических или стеклянных форм не стоит. Можно приобретать одноразовые формы по необходимости. Тем более что стоят они относительно недорого.

Бумажные одноразовые формы переживают настоящий пик популярности. Их повсеместно используют как повара-кондитеры, так и хозяюшки-любительницы. Из основных преимуществ их использования они отмечают довольно доступную стоимость, отсутствие необходимости мыть формы после использования, смазывать их маслом, а также высокое качество выпекаемых изделий. Формы можно использовать не только в духовке, но и в микроволновой печи и даже в мультиварке.Качественные формы для выпечки изготавливаются из пергаментной и ламинированной высококачественной бумаги. Большой процент таких форм безопасен для человеческого здоровья, так как при нагревании не выделяет в пищу токсичные вещества. Важным преимуществом одноразовых бумажных форм для выпекания является их способность выдерживать температуру от -40°С до +220°С. Это свойство дает возможность готовить в формах абсолютно разные изделия, в том числе замораживать их.Формы для выпечки идеальны для приготовления капкейков, кексов, маффинов, пасхальных куличей, пиццы, пирогов и пр. К тому же формочки из бумаги являются идеальной упаковкой для готовых изделий.Минусы. Неэкологичность – одноразовые полимеры, используемые для изготовления форм для выпечки, не применяются для дальнейшей вторичной переработки. Кроме того, если вы используете форму для выпечки, в состав которой входит пластик, то нужно понимать, что вы наносите большой вред своему здоровью. При высокой температуре пластик разлагается до составных частиц, которые очень токсичны. Можете представить, что вместе с любимым десертом едите продукт нефтепереработки.