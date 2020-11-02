События ДТП в центре Харькова – пострадал дорогой «мерс» (видео) Вечерний Харьков 13:12 574 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «#ДТП на проспекте Независимости», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В полиции прокомментировали убийство в харьковском ресторане (видео) ДТП в Харькове – легковушка улетела в кювет на окружной (фото) В Харькове ликвидировали пожар на новостройке (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В полиции прокомментировали убийство в харьковском ресторане (видео) События 13:52 Лента новостей В полиции прокомментировали убийство в харьковском ресторане (видео) 13:52 Чем отличается одноразовая посуда для духовки 13:30 ДТП в центре Харькова – пострадал дорогой «мерс» (видео) 13:12 ДТП в Харькове – легковушка улетела в кювет на окружной (фото) 12:50 В Харькове ликвидировали пожар на новостройке (фото) 12:32 «Кризис вокруг КСУ»: G7 и страны ЕС сделали совместное заявление 12:10 Уровень распространения COVID-19 на Харьковщине в восемь раз превышает норму для смягчения карантина 11:51