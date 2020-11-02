По состоянию на 2 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 28 241 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 38 000 случаев заболевания COVID-19, 30 272 человека находятся под медицинским наблюдением, 7 190 пациентов выздоровели, 538 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 6 754 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 402 194 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 7 375 человек умерли, 163 768 - выздоровели.