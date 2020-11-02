Двое погибших, восемь человек с тяжелыми травмами, и один из них не выжил – на газораспределительной станции в Дергачевском районе произошел мощный взрыв. В Харькове была организована экстренная сдача крови, чтобы помочь пострадавшим. Полиция выясняет причины трагедии.

Утром 28 октября в селе Березовское в 25 км от Харькова сотрудники «Харьковгаза» проводили проводили плановые работы на распределительной станции – меняли заслонку. В половине двенадцатого произошел взрыв – настолько мощный, что разрушил соседнее здание и припаркованные рядом машины. Жилых домов поблизости нет – лишь заводские строения.Люди оказались под завалами, начался пожар, станцию затянул густой едкий дым.– Около 11.47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего горения. Задымление составляло около 200 кв. м, – сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Харьковской областиНа место выехали сотрудники Дергачевского отдела полиции, ГСЧС Харьковской области и следственного управления с криминалистической лабораторией.Страшный взрыв унес жизни двух людей – их тела спасатели достали из-под завалов.– Их сразу нашли. Мы понимали, что они там. Но чтобы добраться до них, нужно было аккуратно разобрать перекрытия – плиты, стены, – рассказывает начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. – В здании газораспределительной станции люди постоянно не находятся. Они просто приходят, проверяют, контролируют. Предварительно, со слов газовиков, там проводили плановый осмотр, вели подготовку к подключению отопления. Проводили определенные работы. Произошел взрыв, в результате случился небольшой пожар.После взрыва госпитализировали восемь человек.– Травмы – различной степени тяжести: кроме ожогов, многочисленные ушибы, черепно-мозговые травмы, контузии. Люди нуждаются в консультациях и помощи специалистов – нейрохирургов, травматологов и, конечно, комбустиологов, – сообщил в день взрыва директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.Наутро стало известно, что в больнице умер 61-летний пострадавший, который получил ожоги 80% тела. У пациента были также другие травмы, в том числе переломы, уточнили в пресс-службе горсовета со ссылкой на медиков 4-й неотложки.В «Харьковгазе» заверили, что возьмут на себя затраты по лечению пострадавших. Накануне, 29 октября, сотрудники предприятия и неравнодушные харьковчане сдавали кровь, чтобы помочь спасти жизнь людям, оказавшимся на больничных койках.Тем временем в полиции по факту взрыва на газораспределительной подстанции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за подобные правонарушения предусматривает тюремное заключение на срок от двух до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.– Взрывных устройств или похожих на них веществ и предметов не обнаружено, осмотр места происшествия продолжается. По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием, – отметили в прокуратуре.В «Харьковгазе» заверили, что обстоятельства трагического события будет расследовать специальная комиссия.Сейчас на месте взрыва ведутся работы по ликвидации его последствий. Из-за аварии на станции без газа остались три тысячи домов в семи населенных пунктах. На предприятии обещают возобновить подачу в ближайшие сроки.– В соответствии с правилами безопасности нужно попасть к каждому потребителю, проверить его оборудование, проверить сети и безопасно подключить газ, – объяснила пресс-секретарь АО «Харьковгаз» Ольга Клименко.