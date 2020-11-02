Глава Минздрава Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в стране, если ежедневно будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

Об этом он заявил в интервью одного из телеканалов.- Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями, - отметил Степанов.По его словам, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Согласно этому плану, когда число больных с подтвержденными случаями COVID-19 будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%, в стране введут жесткий карантин с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности.В частности, начнется мобилизация всех медработников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения, будут работать полевые госпитали.Когда ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных, а ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, в стране активируют протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.