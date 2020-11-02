Облик исторического центра Харькова может существенно пострадать – угроза нависла над одной из старейших улиц города. На месте двух соседствующих уникальных зданий с богатейшей историей может появиться современная многоэтажка.

Гласный Харьковской городской думы

Последний городской голова Харькова

Выдающийся патологоанатом

Сестры-просветительницы

Знаменитый квартирант

Поэт, спасенный из психушки

От тюрьмы до роддома

Рекордсменка по переименованиям