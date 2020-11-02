Хозяйственный суд Киева впервые в нашей стране признал банкротом физическое лицо. Год назад вступил в силу Кодекс о банкротстве, который внедрил в Украине институт банкротства физических лиц.

Первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке. Об этом содержится соответствующее решение в Едином государственном реестре судебных дел, сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».– Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять при этом свое имущество, – комментирует соучредитель юридической компании Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота – физического лица в Украине. – У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле без ничего.Напомним, Кодекс о банкротстве, который внедрил в Украине институт банкротства физических лиц, был введен в действие 21 октября прошлого года. Кодекс позволяет физлицам инициировать процедуру банкротства, реструктуризировать свой долг или погасить в счет имущества, при этом он предполагает неприкосновенность жилья.