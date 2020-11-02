По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, к газоснабжению подключили 2850 домовладений, согласно данными по состоянию на 12:00 с газом были уже 3040 домовладений. До сих пор без газа остаются чуть меньше 500 домов. Процесс подключения продолжается.

Об этом сообщила пресс-секретарь компании "Харьковгаз" Ольга Клименко.В "Харьковгазе" рассказали, что восстанавливают газоснабжение с пятницы 30 октября, работали все выходные.- Стараемся, чтобы в течение сегодняшнего дня подключить всех, - сказала Ольга Клименко.Газовики должны проверить состояние газового оборудования перед пуском в каждом домовладении, для этого жители должны быть дома и пустить специалистов.Напомним, из-за взрыва на подстанции в Дергачевском районе (Харьковская область) без газа остались десять населенных пунктов ( 3,5 тысячи домовладений): села Двуречный Кут, Григорьевка, Южный, Протопоповка, Ярошовка, Гуковка, Терновая, Полевая, поселках Пересечное и Ольшаны (Дергачевский район).Ранее сообщалось о том, что взрыв на газоперерабатывающей подстанции в Дергачевском районе произошел 28 октября, около 11.47. После взрыва природного газа произошло сильное задымление. Два человека погибли, о смерти третьего в "неотложке" стало известно утром 29 октября. Скончался 61-летний мужчина, который получил около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.