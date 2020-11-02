У выпечки, приготовленной в силиконовой форме, не будет хрустящей корочки. Зато ее легко вынимать после готовки. Однако некоторые хозяйки с опаской относятся к силикону. Оправданы ли их опасения и что нужно знать при выборе формы их этого материала?

Плюсов у силикона немало. Это антипригарное покрытие: тесто не подгорает и не прилипает ко дну формы. Достаточно смазать ее один раз перед первым использованием. Выпечка в силиконовой форме хоть и не получается с хрустящей корочкой, зато ее легко вынимать после готовки. Достаточно выгнуть поверхность, чтобы пирог отошел от стенок. Но сначала дайте ему остыть.Это лучшие формы для кексов, маффинов, безе и бисквитов. Низкая теплопроводность материала гарантирует равномерное пропекание, без обугленных краев и сырой серединки.Силикон мягкий, поэтому не держит форму. Загружайте его в духовку на противне или решетке, чтобы тесто не вылилось.Такую форму можно использовать в любых духовках – газовых, электрических, микроволновках и аэрогрилях. Также в ней удобно замораживать продукты. Материал выдерживает большой диапазон температур – от -60°C до +250°C, но не выдерживает контакта с пламенем.Несмотря на плюсы, отзывы на форумах о силиконовых формах неоднозначные.«Я себе как раз на днях купила такие. Сегодня кексы испекла, все нормально, ничего не пахнет. А вот мой знакомый как-то приносил формочки, тоже силиконовые, мы что-то пекли в них, вот от них исходил неприятный запах. Даже не знаю, от чего это зависит», – пишет домохозяйка Ирина.«Сегодня купила для кексов отдельные формочки силиконовые, запакованные. Пришла домой, открыла, понюхала и... выбросила их в помойку. Запах отвратительный», – негодует менеджер Алена.Чтобы выбрать форму для выпечки хорошего качества, обращайте внимание на некоторые параметры.Хороший силикон ничем не пахнет. Зато в составе некачественного есть токсичные формальдегиды, фенолы и различные виды эфталитов. Их добавляют, чтобы придать силикону большую эластичность. Иногда запах маскируют приятными отдушками и ароматизаторами. Обман раскроется позже, когда вы достанете из духовки готовую выпечку, пропахшую паленой резиной.Яркие силиконовые формы лучше не покупайте. При их производстве используют металл-органические красители, которые вредны для здоровья. Выбирайте нейтральные оттенки (кирпичный, коричневый, серый) — для получения таких цветов используют безопасные красители на основе окисей железа.Его легко проверить. Согните края формы. Если они стали белыми, использовался дешевый материал. У качественного изделия материал не изменяет цвет.ДСТУ свидетельствует о соответствии государственным нормам изделия.