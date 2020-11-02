У сына почти любое ОРВИ заканчивается жутким кашлем. Каждый раз переживаю, не начался ли у него бронхит. В каких случаях стоит бить тревогу? Наталья

Откуда берется бронхит?

Когда нужно немедленно звать врачей?

— Если у ребенка заболевание протекает с кашлем, родители очень часто волнуются, не опустится ли процесс ниже, не разовьется ли или уже не развился бронхит, — говорит харьковский педиатр Андрей Пеньков. – Прежде всего нужно знать, что в 95-99% случаев бронхит – вирусное заболевание. Когда ребенок начинает болеть с такими симптомами, как заложенность носа, боль в горле, возможно, покашливание, через 3-4 дня у ребенка развивается кашель.Поэтому при осмотре ребенка педиатром в первый день заболевания посторонних звуков в легких он не обнаруживает, но через 3-4 дня в легких можно услышать хрипы. Очень важный момент – чем меньше ребенок, тем вероятнее развитие у него так называемого обструктивного бронхита (это состояние, когда ребенок не просто кашляет – у него появляется одышка, и доктор чаще всего может услышать свистящие хрипы).— Хрипов бояться не надо: это всего лишь дыхательные шумы. Они обусловлены тем, что просвет бронхов сужается из-за воспалительного отека, потому что вирус, проникая в нижние отделы дыхательных путей, поражает слизистую бронхов, которая воспаляется, отекает, — говорит специалист. — На фоне сужения просветов трахеобронхиального дерева ребенку труднее выдохнуть, он прикладывает определенные усилия, поэтому, соответственно, мы слышим удлиненный выдох и свист на выдохе.Один из вирусных виновниц заболевания — респираторно-синцитиальная инфекция, которая конкретно вызывает обструктивный бронхит. Вирус приводит не только к поражению верхних дыхательных путей и отеку, но и к воспалительной реакции, поэтому у маленьких детей эта инфекция протекает более тяжело, чем любые другие, способные вызывать обструктивный бронхит. Очень опасен вирус для недоношенных малышей – у них заболевание протекает особенно тяжело.— Малыш заболел, у него насморк, возможно, он стал дышать тяжелее, но при дыхании атмосферным воздухом цвет кожи ребенка остается розовым, он продолжает есть и пить в том же объеме, что и до начала болезни, спит не дольше, чем обычно, сохраняет активность, проявляет интерес к общению, играет. Это говорит о том, что заболевание протекает не тяжело, — говорит педиатр. — В таком случае можно позвонить доктору, сообщить о состоянии ребенка и дождаться его визита. Если же родители видят, что ребенок стал много спать, тяжело и часто дышит, отказывается от еды и питья, цвет кожных покровов бледный либо, что еще хуже, серый или голубоватый, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Вероятнее всего, ребенку понадобится госпитализация.Чтобы точно определить состояние ребенка, Андрей Пеньков рекомендует посчитать частоту сердечных сокращений и частоту дыхания в минуту. Это очень четкий критерий, который подскажет родителям, можно ли подождать или нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Для каждого возраста существуют нормы частоты сердечных сокращений и дыхательных движений.Недонош. 120-170 40-700-3 мес. 100-150 35-553-6 мес. 90-120 30-456-12 мес. 80-120 25-401-3 года 70-110 20-303-6 лет. 65-110 20-256-12 лет. 60-95 14-2212 лет. 55-85 12-18По словам Андрея Пенькова, так как бронхиты вызывают вирусные инфекции, специфического лечения этого заболевания не существует: нет лекарств, которые остановили бы размножение вируса и прервали процесс развития инфекции. Поэтому ребенку, как при гриппе и ОРВИ, потребуется обильное питье, увлажнение воздуха, проветривание помещения. Для облегчения дыхания и кашля ребенка врачи прописывают препараты, расширяющие бронхи. Единственное средство профилактики от обструктивного бронхита – постараться изолировать маленьких детей от контактов, особенно в периоды эпидемических вспышек.