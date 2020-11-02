Если в ближайшее время в Харькове не открыть дополнительные больницы, пациенты вынуждены будут ждать в "скорых".

Такое мнение высказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, пишет "Суспільне".- Если не откроют железнодорожные больницы, то нам просто не хватит мест: больные будут находиться у нас в машинах вместо того, чтобы лечиться. Если все будет, как планирует руководство, если две мощные [железнодорожные больницы откроются, то даже необходимости в увеличении бригад "скорой" особо не будет, - сказал Забашта.По его словам, ежедневно они получают обращения от почти 200 больных, половина из которых нуждается в госпитализации.- Что сказать за последнее время? Действительно, помолодел возраст больных. И количество больных в тяжелом состоянии, с низкой сатурацией. Очень трудно мгновенно, оперативно реагировать, так как больные доставляются не только бригадами, а и самостоятельно добираются, есть еще частные какие-то фирмы, поэтому возможны какие-то недостатки в работе. Мест не хватает. Это усложняет нашу работу, - сказал директор Центра экстренной помощи.По данным областного департамента здравоохранения, по состоянию на 1 ноября в регионе заняты 2108 коек из 3672.