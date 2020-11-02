Техническое переоснащение воздушных линий электропередачи выполнят в Дергачевском районе Харьковской области.

Как сообщили в «Харьковоблэнерго», в результате повысится эффективность и качество электроснабжения в поселках Черкасская Лозовая, Малая Даниловка и селе Лесное.«Строительство указанных участков ВЛ снизит потери электроэнергии при ее транспортировке. Кроме того, благодаря выполненной реконструкции сетей появится возможность резервирования электроснабжения местных жителей от подстанции «Победа», – отметил технический директор «Харьковоблэнерго» Алексей Ганус.Справка. ВЛ-10 кВ "Черкасская Лозовая" введена в эксплуатацию в 1978 году. От ВЛ получают электроснабжение 1990 бытовых и 44 юридических абонента.ВЛ-10 кВ "Малая Даниловка" введена в эксплуатацию в 1985 году. От ВЛ получают электроснабжение 1453 бытовых и 62 юридических абонента.ВЛ-10 кВ "Шевченковский" введена в эксплуатацию в 1978 году. От ВЛ получают электроснабжение 478 бытовых и 35 юридических абонентов.