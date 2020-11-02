Вместо мобильной бригады на дому у пациента – километровые очереди в поликлинике. Харьковчане с подозрением на коронавирус толпятся под кабинетом врача, часами выстаивают в очереди на бесплатное тестирование, уходят ни с чем, так и не дождавшись рентгена.

Алгоритм действий

Суровая реальность

Врач даже не подошел

Не ожидала такого ажиотажа

Витамина С и цинка нигде нет!

Если у вас появились симптомы коронавирусной инфекции, Минздрав рекомендует первым делом обратиться к семейному врачу.– Тот, в свою очередь, должен направить к пациенту мобильную бригаду, которая бесплатно сделает тест на коронавирус, – уверяет министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, семейный врач не должен отправлять пациента «в путешествие по частным лабораториям» – в Украине созданы специальные мобильные бригады, которые финансируются Национальной службой здоровья и с которыми заключены соответствующие договоры. Если такая ситуация происходит, министр советует жаловаться на горячую линию МОЗ или на горячие линии местных департаментов охраны здоровья. Если декларации нет – звоните по номеру 103 или на горячую линию МОЗ, общенациональную или областную.– горячая линия по коронавирусу для Харьковской области — (057) 712-45-00;– линия Министерства охраны здоровья Украины по Covid-19 — 0-800-505-201;– Центр общественного здоровья (автоответчик с советами) — 0-800-505-840;– правительственная линия — 1545;– волонтерская горячая линия — 0-800-31-80-31.Правильный алгоритм действий при подозрении на Covid-19 «Вечернему Харькову» озвучила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.– Нужно обратиться к своему семейному врачу, с которым у вас заключен договор. После общения с пациентом, зная его возраст и возможные хронические заболевания, выслушав общую симптоматику, врач должен определить, есть ли подозрение на коронавирусную болезнь, – рассказывает Виктория Милютина. – Приходить на прием не нужно. Идея как раз и заключается в том, чтобы у пациента было как можно меньше контактов, чтобы все вопросы он мог решить дома. Семейный врач направляет мобильную бригаду к больному, которая берет образцы для теста на коронавирус. После тестирования определяется дальнейшее лечение: если симптомы легкие – пациент остается дома под наблюдением лечащего врача, в остальных случаях его госпитализируют.Если человек с положительным тестом на Covid-19, находясь дома, понимает, что его состояние ухудшается – необходимо вызвать скорую помощь, и его должны госпитализировать.– Скорую помощь нужно вызывать в том случае, если человек чувствует, что ему трудно дышать, сложно делать вдох и выдох, а также если несколько дней подряд держится высокая температура, которая не сбивается, – говорит директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина. – Желательно, чтобы в каждой домашней аптечке, помимо термометра, был пульсоксиметр, при помощи которого человек может оценить уровень кислорода в крови. Минимальная стоимость такого бытового прибора 700 гривен. Так вот, если уровень кислорода опускается ниже 95% – до 92–90%, нужно срочно вызывать скорую помощь.При этом Виктория Милютина отмечает, что прибором нужно пользоваться правильно и ни в коем случае не паниковать.– Нужно уметь правильно пользоваться пульсоксиметром, чтобы он показывал корректные данные. В частности, руки не должны быть холодными. Если толстый слой акрилового лака на ногтях у женщины, показатель может быть занижен. Если палец передавлен, допустим, очень тугим кольцом, результат тоже может быть занижен, – поясняет директор департамента. – Главное – не паниковать, потому что при панике увеличивается расход кислорода. Выбрасывается адреналин, который вызывает более частные сердечные сокращения, в результате сердечная мышца быстрее использует кислород.Однако все это в идеале, а в реальной жизни – как обычно: толпы пациентов под кабинетом терапевта, старики-гипертоники вперемешку с «подозрительными» больными. Огромные очереди на сдачу бесплатных тестов на коронавирус. Сотни температурящих и кашляющих в ожидании рентгена. Запись на недели вперед для прохождения компьютерной томографии.У менеджера Нины заболела вся семья.– Муж заразился от сотрудника с подтвержденным Covid-19. Он сам заболел и нас с сыном заразил, – рассказывает Нина. – У меня все началось с першения в горле. Потом появились слабость, кашель, поползла вверх температура, начались страшные мышечные боли – я две ночи просто не могла спать. Исчезли вкус и обоняние, все как полагается. Позвонила терапевту в поликлинику – она пригласила на прием, аргументируя тем, что нужно меня осмотреть, послушать и решить, что делать. Я отказалась, потому что слабость была нереальная. Выслушав мои жалобы, врач назначила... чесночную воду. Все! Еще выписала электронное направление на бесплатный тест. Пришлось собраться с силами и пойти. В очереди я простояла два часа – на улице. Единственное, чего мне тогда хотелось, – просто лечь на газон где-нибудь в сторонке...Результат пришел через десять дней – положительный.– К этому моменту я уже потихоньку пошла на поправку – слава богу, перенесла болезнь в легкой форме. Врача больше не беспокоила – лечилась сама. Просто снимала симптомы – пила магний, чтобы унять мышечные боли, изредка парацетамол, чтобы сбить температуру, принимала поливитамины и много воды, – продолжает Нина. – Муж и сын тоже переболели дома.А вот агент по недвижимости Наталья, заподозрив у себя Covid-19, на прием к врачу все же пошла.– У меня был сильный кашель и температура около 38 градусов три дня подряд держалась, – рассказывает харьковчанка. – Терапевт, пообщавшись со мной по телефону, решила, что это бронхит, и выписала мукалтин. Однако мне становилось только хуже. Я пошла на прием в надежде, что врач меня хотя бы послушает. Однако доктор пообщалась со мной из другого конца кабинета – даже не подошла. И отправила на рентген, тест почему-то не предложила. И это с учетом, что я нахожусь в группе риска – сахарный диабет. Это был кошмар – мне казалось, то под рентген-кабинетом собралась сотня людей – температурящие, кашляющие. Где гарантия, что я не подхвачу там коронавирус, даже если у меня бронхит? Плюнула и ушла домой. Буду лечиться сама, если что – вызову скорую.Многие харьковчане тестируются на Covid-19 платно – в частных лабораториях. А также по собственной инициативе делают компьютерную томограмму грудной клетки. Попасть на это недешевое исследование сегодня не так-то просто – очередь на недели вперед.– На 15 ноября вам удобно будет? – интересуется сотрудница диагностического центра. – Раньше никак – все занято. У нас договор еще с неколькими больницами на проведение КТ для их пациентов. Можем записать ваш телефон, если кто-то из очереди откажется, сообщим.Не ожидала такого ажиотажа, признается мастер ногтевого сервиса Марина.– Мы вернулись из Турции. Муж у меня очень мнительный – буквально через день побежал сдавать тест на коронавирус и, чтобы уж наверняка, решил еще и КТ пройти. Однако попасть на обследование легких оказалось не так-то просто – очередь на две недели вперед. Он даже шутил, мол, бизнес на этом можно делать – занимать место в очереди, а потом его продавать, – улыбается Марина.Между тем специалисты предупреждают: не стоит проходить КТ без веской на то причины – это очень вредно для здоровья.– Судя по тому, что сейчас происходит с самоназначением и назначением врачами компьютерной томографии в случае, когда она совсем не нужна, а также учитывая очереди на это исследование, кажется, что скоро мы будем иметь проблему. Почему об этом не говорят врачи, не предупреждают в учреждениях, где делают КТ всем и везде просто так, без всяких на то причин? Действительно, зачем говорить о рисках и ненужности процедуры, если пациенты платят? – замечает экс-министр охраны здоровья Украины Уляна Супрун. – Излучение, которое вы получаете, когда делаете рентген или КТ, – это ионизирующее излучение. Его действие может повреждать ДНК. И хотя ваши клетки восстанавливают большую часть нанесенного ущерба, это не всегда проходит бесследно. Результатом могут стать мутации ДНК, которые со временем могут увеличивать риск онкологических заболеваний.Начитавшись советов в интернете, харьковчане смели с аптечных прилавков витамины и пульсоксиметры.– Цинк размели буквально за неделю. Недавно было поступление – за день все раскупили, – поделилась провизор одной из харьковских аптек Вероника. – Аскорбинку всю разобрали. Витамина С нет! Остался только импортный по 130 гривен за 30 штук. Не залеживается витамин D. Дозировки 2000 у нас уже нет, остался по 4000 и 5500. Магний пользуется повышенным спросом. Вот эргоферон вчера получили – его тоже хорошо разбирают. Вообще, противовирусные препараты часто покупают. Говорят, что для профилактики, хотя это не рекомендуется. А пульсоксиметров у нас уже давно нет – годами лежали невостребованные, а теперь в один миг разобрали.