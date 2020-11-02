Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Возможно возникновение новых связей, некоторые из них останутся полезными, некоторые станут дружескими. Завтрашний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов.Вероятно, вы будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится. Завтра откройте двери для новых возможностей, и они придут. Главное, чтобы не транзитом.Вы будете хозяином положения. Получите именно то, что хотите и тогда, когда пожелаете. Завтра без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном направлении.Самым верным союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами. Завтра у вас разыграется фантазия.Наибольший приоритет следует отдавать личным делам, особенно тем, которые касаются нежных чувств. Все остальное подождет. Завтра самое ординарное событие покажется удивительным.Эти дни, конечно, предназначены для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуальный вариант. Завтра вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете.Игнорируйте пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих – возможно, они просто завидуют. Завтра можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных.Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно? Так и алкоголиком недолго заделаться. Завтра не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда нужно и оглядываться.Все, что вы запланировали, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так или не совсем так, но это не значит, что день пройдет плохо. На завтра не планируйте ничего существенного.Это спокойный и даже в чем-то приятный период. Может возникнуть лишь одна проблема — новый знакомый принесет неприятности. Завтра вполне можно доверять первому впечатлению.Не стоит слишком уж настаивать на своем — напрасный труд. Завтра у вас будет шанс наверстать упущенное. А способность действовать быстро, но без лишней спешки у вас есть.Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку. Завтра измените давно сложившуюся схему действий, и сможете заметить нечто интересное.