Как сообщает лидер партии Юлия Светличная в своем телеграм-канале, избиратели выбрали представителя ее команды мэром города и избрали Блок «Разом!» в городской совет.

Согласно информации, которую опубликовала нардеп, в Барвенково мэром города становится представитель «Блока Светличной «Разом!» Александр Бало с результатом 34% поддержки проголосовавших на выборах. Кроме того, Блок Светличной по результатам выборов проходит и в городской совет, вместе с Блоком Кернеса, ОПЗЖ, Слугой народа, За майбутнє и партией Православная ассамблея.