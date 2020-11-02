Погибший скончался от кровопотери после ножевого ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, сообщение происшествии в ресторане на улице Ярослава Мудрого поступило в полицию 1 ноября в 5:50 утра.Прибыв на место, на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело 37-летнего харьковчанина с признаками насильственной смерти. Рядом с погибшим находился пистолет для отстрела резиновых пуль, который, как установили следователи, был зарегистрирован на умершего.Полицейские выяснили, что между погибшим и компанией мужчин возникла ссора. 37-летний харьковчанин в ресторане открыл стрельбу из своего пистолета по посетителям, из-за чего возникла драка, во время которой погибший получил два колото-резаных ранения правого и левого бедра, и от кровопотери скончался на месте.В настоящее время принимаются меры по установлению очевидцев и свидетелей происшествия, также задержанию лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.По факту случившегося следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.