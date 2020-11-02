Задержанный попался на получении 10 тысяч гривен от своего коллеги за оформление пенсии.

По данным следствия, начальник одного из секторов областного главка предлагал своим коллегам, которые освобождаются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.Чиновник обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение.2 ноября начальник был задержан после получения им 10 тысяч гривен за оформление пенсии одном из полицейских.Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности полицейскому, который предоставил задержанному неправомерную выгоду.