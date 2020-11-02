Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП произошло 5 февраля в Изюме на трассе «Киев-Харьков-Довжанский». В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21091» и «Daewoo Nubira» 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира «Daewoo Nubira» погибли на месте.По версии следствия, виновником аварии является 35-летний водитель «Daewoo Nubira», которому правоохранители сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.