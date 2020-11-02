Во время ссоры мужчина убил своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба областного ГУНП, 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Московскому происходит ссора.Прибыв на место происшествия правоохранители застали в квартире 33-летнего харьковчанина, а в одной из комнат нашли тело 36-летнего владельца квартиры с признаками насильственной смерти. На его теле обнаружены телесные повреждения в виде резаных ран головы.Полицейские выяснили, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему знакомому стеклянной бутылкой несколько ударов по голове в шею.По данному факту следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Подозреваемый задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.