Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Науки, 53, 57, 59, 67, пер. 23 Августа, 10, ул. Деревянко, 46, ул. Новопрудная, 4, ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. Есенина, 7, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1)Белгородское шоссе, 2ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк)