26-летняя подозреваемая украла золотые украшения на 16 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, с заявлением о краже в отдел полиции обратился 54-летний житель Чугуева.Полицейские провели необходимые розыскные мероприятия и вскоре вышли на след злоумышленницы. Ею оказалась подруга дочери заявителя, которая уже имеет судимость за совершение имущественного преступления.Своей причастности к преступлению женщина не отрицала и рассказала, что находилась в гостях и увидела на полке шкатулку с ювелирными изделиями. Надеясь, что хозяева нескоро обнаружат исчезновение золотых украшений, правонарушительница унесла браслет, цепочку, ладанку и три кольца. Похищенное злоумышленница уже успела сдать в ломбарды, а деньги потратила на собственные нуждыСледователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.