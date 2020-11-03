Об опасной находке сообщили в пресс-службе ГСЧС.

2 ноября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны. Розминировальные работы проводились в Холодногорском районе города Харькова, а также в Змиевском, Харьковском и Балаклейском районах области.Всего было уничтожено семь боеприпасов, из которых шесть артснарядов разного калибра и одна минометная мина.