56-летнему жителю Первомайского грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в начале июля текущего года сотрудники районного отделения криминальной полиции в Первомайском полиции получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие. По данному факту следователи открыли досудебное расследование по статье за незаконное обращение с оружием и установили личность злоумышленника, которым оказался 56-летний житель Первомайского.31 октября работники полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого нашли винтовку «Мосина», 438 патронов к винтовке «Мосина» калибра 7,62 мм и 7 пластиковых коробок с сыпучим веществом, похожим на порох общим весом около 300 граммов. Мужчина отказался от дачи объяснений о происхождении оружия и боеприпасов.