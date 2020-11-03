Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, по состоянию на 3 ноября эпидситуация в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 345 случаев, что превышает минимальный порог в 8.62 раза.