В українській Вікіпедії 1 листопада розпочався щорічний конкурс статей та фотографій «ВікіХарківщина 2020» для співробітників та користувачів публічних бібліотек Харківської області. Цього року він проводиться вже втретє і цього року триватиме до 30 листопада 2020 року.

Конкурс має на меті популяризувати населені пункти, цікаві місця та відомих людей Харківщини через україномовний розділ Вікіпедії і проводиться серед бібліотекарів та читачів бібліотек з тієї причини, що саме книгозбірні провадять велику роботу із збирання та популяризації краєзнавчих видань і публікацій. Тож його на основі цих матеріалів можуть якісніше представити інформацію про свою громаду, місто, містечко, село, а також їх відомих людей у Вікіпедії.«Популяризація своїх громад, міст і сіл стає вельми актуальною не лише через новий адміністративно-територіальний поділ, а й тому, що, як наукові дослідження, якісні статті у Вікіпедії про міста і села чи туристичні принади впливають на вибір людей щодо місця свого відпочинку», – зазначив член організаційного комітету конкурсу Сергій Петров.Організаторами конкурсу є Громадська організація «Вікімедіа Україна», Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації за підтримки Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.«Участь у конкурсі можуть взяти як бібліотекарі, так і користувачі бібліотек. Читачі, щоби взяти участь, мають обов'язково проінформувати якусь одну бібліотеку про своє бажання долучитися до конкурсу будь-яким способом до кінця конкурсу, щоби такий внесок можна було зарахувати до командного заліку цієї бібліотеки», – повідомила директорка Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки Наталя Шостко.Для участі у конкурсі слід мати обліковий запис у Вікіпедії або зареєструватися у ній. Під час конкурсу його учасники можуть започаткувати нові чи поліпшити вже наявні статті з краєзнавчої тематики про Харківщину або завантажити власні фотографії найважливіших адміністративних, культурно-освітніх об’єктів, пам’яток історико-культурної спадщини і природи, краєвидів регіону чи фотографії відомих людей чи керівників районів, громад, міст тощо. Під час роботи над статтями слід дотримуватись основних правил Вікіпедії: писати про значимі теми на основі паперових чи електронних видань і матеріалів та посилатись на них. Статті не повинні містити фрагментів, дослівно скопійованих з книг, статей чи інтернету, мають дотримуватись нейтральної точки зору й не містити інформації, що відсутня у джерелах. Фотографії учасників конкурсу мають бути зроблені ними особисто.«Також передбачена спеціальна номінація “Найактивніша бібліотека”, переможців якої визначатимуть не лише за внеском у Вікіпедію, а й за способами популяризації конкурсу у своїй громаді, залучення своїх читачів до конкурсу та деякими іншими критеріями», – додав Сергій Петров.Конкурс «ВікіХарківщина 2020» триватиме протягом всього листопада до 30 числа включно. Переможці отримають подарункові сертифікати інтернет-магазинів та сувеніри із символікою Вікіпедії.Детально з умовами конкурсу можна ознайомитись на його сайті – wikikharkiv.wikipedia.org.ua Це вже третій подібний конкурс для бібліотекарів Харківської області. Перший конкурс відбувся у листопаді 2018 року.