Во Львовской области в селе Хоросно открыли музей разбитых самолетов Второй мировой войны.

Об этом сообщает Zaxid.net.В экспозиции необычного музея представлены обломки 12 самолетов времен Второй мировой войны, найденных на территории Украины. Экспонаты размещены под специальным куполом и под открытым небом.Обломки самолетов собирала поисковая группа в регионе Карпат, на Волыни и вблизи Львова. Первый самолет был найден еще пять лет назад, остальные на протяжении последних двух лет.В экспозиции музея представлены обломки советских истребителей МиГ-3, МиГ-9, немецких бомбардировщиков Junkers Ju 88, Junkers Ju 52, HE-111. Среди экспонатов представлены также двигатели, элементы парашютной системы и прочее.