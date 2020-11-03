Среди призывников-срочников в Харьковской области каждый второй - доброволец.

Об этом АрмияInform рассказали в областном военкомате.В области в рамках призывной кампании "Осень-2020" уже отправлены в войска около 400 человек, или треть от всех новобранцев-срочников.- В первый месяц призыва мы направили в ВС Украины и другие военные формирований примерно 60%, как мы их неформально называем, добровольцев-срочников. Это 18-19-летние юноши, которые, чтобы пойти в армию, написали добровольное согласие на призыв. Ведь, как известно, в армию отбираем ребят в возрасте 20-27 лет, а всех младше - только по их желанию, - отметил военный комиссар Харьковского облвоенкомата полковник Юрий Калгушкин.По его словам, причин появления в октябре в областном сборном пункте такого большого количества 18-19-летних несколько. Среди самых распространенных можно назвать желание защищать Украину, скорее отслужить, чтобы потом спокойно работать.- Также юноши пробуют силы сначала на срочной службе, а затем решают, подписывать ли армейский контракт, - добавил Юрий Калгушкин.