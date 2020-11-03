Правоохранители разоблачили пятерых мошенников, которые звонили людям и, представляясь сотрудниками банка, узнавали данные платежных карт, после чего опустошали счета своих жертв.

Преступники занимались мошенничеством на территории нескольких областей Украины. Они давали людям ложную информацию о якобы блокировании их банковских карт и просили назвать все персональные данные, сообщили в киберполиции. В состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.После получения доступа к банковским счетам мошенники присваивали средства своих жертв. Пострадавшим нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Круг обманутых лиц устанавливается.В ходе проведения семи обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещении одной из исправительных колоний, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, изъяты наркотики и приспособления для их употребления.Фигурантам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.В Национальном банке советуют гражданам никому не сообщать данные платежных карт (срок действия карты, CVV-код с обратной стороны), СМС-пароли, присланные банком, а также финансовый номер телефона и другую персональную финансовую информацию.Необходимо с осторожностью относиться к любым звонкам незнакомых людей, а также к неожиданному пополнения мобильного счета, поскольку это может свидетельствовать о попытке удаленной замены SIM-карты.В случае появления сомнений в той или иной ситуации можно обратиться на горячую линию Нацбанка по телефонуПо данным НБУ, в первом полугодии 2020 года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинсцев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019-го зафиксировали 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн. Средний размер потерь на одной мошеннической операции в первом полугодии нынешнего года уменьшился до 1819 грн (в 2019-м – 2100 грн).