Качественная форма выдерживает высокую температуру, обладает хорошей теплопроводностью и имеет антипригарные свойства. А еще она легко расстается с готовой выпечкой. У посуды из разных материалов свои достоинства и недостатки.

Защищает блюда от прилипания. Но малейшая царапина на противне превращает его в токсическое оружие: поврежденное покрытие не защищает продукты от ионов вредоносных металлов. Поэтому прощайтесь с поврежденной формой сразу и без сожалений. Тефлон выдерживает температуру до +260°С. При более высокой он плавится и выделяет ядовитые газы, поэтому не перегревайте противни.При выборе обращайте внимание на качество покрытия: оно должно быть гладким, без впадин и вмятин, без сколов. Ищите маркировку ДСТУ, чтобы избежать подделки.В алюминиевых и стальных формах по-особенному удаются печенье, тарталетки из песочного теста и коржи для тортов. Металл хорошо проводит тепло и быстро нагревается. Выпечка готовится быстрее, чем в керамике или чугуне. Качественная форма должна быть прочной, со стенками толщиной не менее 3–5 мм. Тонкие быстро нагреваются, поэтому пышная сдоба пропекается неравномерно, подгорая снизу и оставаясь сырой внутри.Из разъемных форм удобнее доставать куличи и булки. Но проследите, чтобы в понравившейся модели был хороший металл. Потому что мягкий прогибается под грузом теста, образуя щели. Жидкая основа будет вытекать, загрязняя рабочее место и камеру духовки. После одного-двух использований некачественная форма придет в негодность.Отлично подходят для запекания. Благодаря низкой теплопроводности жаропрочное стекло долго сохраняет температуру продукта. Потомить в них тефтели или голубцы с подливкой – самое то! Стекло не выделяет вредные вещества при нагревании, поэтому вкус блюда будет таким, каким вы его задумали — без посторонних запахов и привкуса. Сквозь прозрачные стенки легко контролировать готовность, не открывая дверцу духовки. Готовое блюдо можно подавать на стол прямо в форме. Из-за низкой теплопроводности стекла оно медленнее остывает, да и смотрится красиво.Стеклянные формы не любят перепада температур. Не ставьте их в раскаленную духовку и не ополаскивайте горячими, иначе треснут.Они медленно нагреваются, зато выпечка в них пропекается равномерно. Благодаря пористым дышащим стенкам, блюдо в керамике томится в собственном соку, сохраняя полезные вещества. Овощи получаются сочными, мясо нежным, а пироги румяными, хорошо пропеченными. Керамика идеальна для суфле, запеканок, фруктовых скрамблов, которые сложно аккуратно извлечь из формы, запекания мяса или птицы.Чтобы керамическая форма не растрескалась, ставьте выпечку в холодную или в теплую духовку. Неглазурованная керамика впитывает жир и запахи, ее сложно отмыть. Поэтому для разных блюд стоит купить отдельные формы, если не хотите, чтобы курица пахла лососем, а яблочный пирог — лазаньей.Нагревается долго и равномерно, блюда в нем томятся, как в печке. Чугунные формы надежны и неприхотливы в уходе. От длительного использования они становятся только лучше. Со временем на их поверхности образуется микропленка, которая защищает выпечку от пригорания. Недостатки – большой вес и подверженность коррозии.