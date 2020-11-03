Когда дело доходит до здоровья и фитнеса, многие считают, что работа над собой должна проходить через пот, кровь и слезы. Однако это не так. Заботиться о своей фигуре можно и весьма ленивыми способами.

Специи и приправы – это не только вкусно, но и помогает бороться с лишним весом. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что участники ели значительно меньше, если блюдо имело насыщенный вкус и аромат.Если вы хотите потреблять меньше снеков или определенной еды, уберите ее с глаз. Исследование, опубликованное в Journal of Marketing, показало, что люди с большей вероятностью переедают, если упаковка с продуктом прозрачная.Исследование, которое было представлено в журнале Obesity, показало, что люди, перед едой выпивавшие около 400 мл воды, теряли в среднем 4,3 кг за 12 недель. Это объясняется просто. Вода заполняет желудок, снижая аппетит. Кроме того, она не содержит калорий в отличие от газировок и соков.