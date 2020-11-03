Харьковщина продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом за сутки. За последнюю неделю в регионе ежедневно диагностируется не менее 500 случаев, а за минувшую субботу был установлен очередной антиреконд – почти 900! Харьковщина уверенно приближается к тысяче инфицированных в сутки.

Руководитель Харьковского лабораторного центра Любовь Махота отмечает, что эпидемическая ситуация с Covid-19 в регионе остается напряженной, тенденции к стабилизации показателей заболеваемости нет.– За две последние недели в целом по области лабораторно подтверждено 8 104 случая Сovid-19, что составляет 304,67 на 100 тыс. населения. Темп прироста показателей составил 4,1%, – сообщила Любовь Махота. – Интенсивность эпидпроцесса остается высокой как в Харькове, так и в районах области.– Говорить о возможном выходе Харькова из красной зоны пока не приходится, – подтверждает завотделением особо опасных инфекций Харьковского лабцентра Анна Сухорукова. – Несмотря на ограничения, наблюдается рост заболевших. Судя по количеству зарегистрированных больных, мы пока не можем надеяться, что выйдем из красной зоны. Отмечается динамика роста заболеваемости.В с вязи с неутешительной динамикой в Харькове и области увеличивают количество спецбригад скорой помощи, которые обслуживают вызовы по коронавирусу. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, специалисты сейчас исследуют, в каких районах увеличивается нагрузка на медиков.– То, что нужно увеличивать количество бригад, уже понятно. Количество больных будет увеличиваться. Сегодня все бригады скорой оснащены кислородными ингаляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными баллонами. На дополнительные бригады их тоже хватит, – уверяет Виктор Забашта.Между тем людей, заразившихся Covid-19, максимально переводят на амбулаторное лечение.Как сообщил харьковский иммунолог Андрей Волянский, Приказом №2438 от 27.10.2020 г. изменены стандарты помощи при Covid-19. Рекомендовано лечить пациентов со средней степенью тяжести заболевания амбулаторно.Госпитализация больных с подтвержденным коронавирусом либо с подозрением на забоелваниеКовид показана по таким клиническим критериям:– частота дыхания <10 или >30 ;– сатурация при измерении пульсоксиметром максимум 92%;– потеря сознания;– заболевание средней тяжести у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.Однако везти пациентов в Харькове по сути некуда – больницы, которые принимают больных Covid-19, переполнены, кислородных точек и медперсонала мало. Людям рекомендуют искать хорошего врача и лечиться дома. Вот только где его искать?