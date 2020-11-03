В январе-октябре 2020 года в бюджет города Харькова поступило 11 505,9 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 9637,1 млн грн (83,8%), трансферты из государственного бюджета Украины - 1868,8 млн грн (16,2%).По сравнению с соответствующим периодом прошлого года финансовые ресурсы города уменьшились на 1725,3 млн грн (на 13%), при этом собственные доходы увеличились на 434,2 млн грн (на 4,7%), объем трансфертов уменьшился на 2159,5 млн грн (в 2,2 раза).Из основных источников, формирующих бюджет города Харькова, следует отметить рост поступлений:- налога на доходы физических лиц (5080 млн грн) - на 3,5%;- единого налога (1930,6 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (523,1 млн грн), - в 1,1 раза;- платы за землю (1254,2 млн грн) - на 3,8%;- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (256,4 млн грн), - на 5,7%.Расходы бюджета города Харькова за январь-октябрь 2020 года составили 11 642,9 млн грн, из них на финансирование социально-культурной сферы направлено 5008,7 млн грн (43% от общего объема расходов), на содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 3926 млн грн (33,7%), обеспечение бесперебойной работы городского пассажирского транспорта – 534,1 млн грн (4,6%).