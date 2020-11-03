Коронавирус – это «герой нашего времени», реальность которого нужно принять и научиться в ней психологически грамотно жить. Как харьковчане воспринимают пандемию и почему упорно игнорируют профилактические меры, рассказал «Вечернему Харькову» декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», кандидат психологических наук, доцент Максим Жидко.

– Насчет панических настроений вы, как мне кажется, преувеличиваете. С одной стороны, есть объективный рост количества заболевших, заранее предсказанный учеными как «вторая волна» пандемии, и слабая способность государственной системы справляться с ней. С другой – народ постепенно психологически приспособился к этому хроническому стрессу. Я бы сказал, что панические настроения систематически разгоняются в основном в социальных сетях, интернет-пабликах и прочих средствах массовой информации. Во многом это обусловлено тем, что пандемия стала неким козырем, которым пытались играть разные политические силы перед местными выборами. Соответственно, звучали угрозы, нагнетание ситуации, которые должны были доказать некомпетентность одних политических сил и убедить в способности других политических сил решить данную проблему, причем очень быстро и эффективно.Если мы посмотрим, как сегодня люди ездят в общественном транспорте, посещают супермаркеты и вспомним начало пандемии, когда все ходили испуганные, в масках, полиэтиленовых или резиновых перчатках – это небо и земля. Сейчас огромное количество людей просто игнорирует противоэпидемические меры либо демонстрируют нарочитое игнорирование. Такое поведение связано с тем, что выработались определенные механизмы психологической защиты. Это определяет то, что люди в основном пытаются оперировать очень простыми – упрощенными, я бы сказал – схемами. Тем более что уже звучат громкие заявления, будто у нас скоро будет готова вакцина, и прочие обещания. Поэтому многие говорят о неуместности карантина, называют маски способом порабощения народа и несут прочий бред.Осознанная и вполне оправданная тревога свойственна тем, кто в силу образования и развитости научного мышления прекрасно понимают, что такое Covid-19 и каковы последствия заболевания. Однако таких людей не очень много.– Верно, люди видят, что «снаряды ложатся рядом». Это уже не просто кто-то где-то заболел – это уже конкретные Петя, Вася и даже близкие родственники. И это заставляет людей воспринимать коронавирус более реалистично.Человек способен приспособиться к очень многому, включая смерть от массовой эпидемии (достаточно вспомнить из мировой литературы описания Фукидида, Бокаччо, Даниэля Дефо или Альбера Камю). Коронавирус не исключение, он стал реальностью, к которой люди как-то приспосабливаются. А приспосабливаются они в меру развитого у них научного мышления или мифологического мышления. Мы, к сожалению, живет в обществе, где очень развито мифологическое мышление и, соответственно, люди приспосабливаются к коронавирусу с помощью каких-то домыслов и игнорирования опасности.– Да, безусловно. Включаются защитные механизмы искажения реальности – бравада, игнорирование опасности, агрессия.– И паникерам, и так называемым коронаскептикам нужно смириться с мыслью, что, по большому счету, коронавирус – это «герой нашего времени». И мы вынуждены примириться с ним, понять, что от него никуда не денешься. Это новая реальность и с ней нам в любом случае придется строить отношения.Люди, которые принимают такую реальность, смогут построить наиболее здоровые отношения и намного быстрее, чем те, которые продолжают эту реальность либо отрицать, либо искажать.