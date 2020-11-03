В Украине с понедельника, 9 ноября, планируют значительно усилить карантинные ограничения.Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента.
По данным СМИ, сейчас рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.
По словам источников издания, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.
Напомним, в Украине с начала эпидемии подтвержденных случаев уже 411 093, из них 8899 - за последние сутки.
Сегодня в МОЗ заявили, что COVID-19 распространяется "в ураганном режиме".