В Украине с понедельника, 9 ноября, планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента.

По данным СМИ, сейчас рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам источников издания, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Напомним, в Украине с начала эпидемии подтвержденных случаев уже 411 093, из них 8899 - за последние сутки.

Сегодня в МОЗ заявили, что COVID-19 распространяется "в ураганном режиме".

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