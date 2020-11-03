Многие дети в возрасте двух-пяти лет капризничают за столом, перебирают едой или вовсе отказываются от нее. В чем причина такого поведения и что делать, если ребенок – малоежка.– Это так часто случается! К врачу приходят встревоженные родители и дедушки с бабушками: «Мой ребенок ничего не ест! Что делать?!», – приводит пример на сайте Liga.net педиатр, детский инфекционист Елена Луцкая. – Такая ситуация еще достаточно неплохая, потому что часто таких picky и fussy eaters – придирчивых и непоседливых едоков, которых у нас называют малоежками – родители и старшие родственники принуждают к пище, запугивают и даже угрожают им. Подобное поведение взрослых может стать причиной расстройств пищевого поведения у ребенка в будущем.
Родителей, по словам врача, очень сложно убедить в этом, в частности потому, что к специалистам они обращаются редко. Что же делать в такой ситуации?
Отсутствие аппетита – это нормально
Если ваш малыш не очень охотно ест, помните: около 25–35% детей ясельного возраста и старших являются малоежками; у большинстве этих детей аппетит соответствует их возрасту и скорости роста; страх перед незнакомой пищей (пищевая неофобия) – нормальный этап развития ребенка; чаще такое поведение демонстрируют дети двух-трех лет, но и в другом возрасте это нормально.
Интересно, что поведение малоежек очень зависит от отношения мамы к такому поведению ребенка. Выяснилось, что если мамы не придавали значения этому, в 38 месяцев придирчивыми к еде оставались только 17% детей; если мамы воспринимали это как проблему, к этому возрасту поведение сохранялась у 50% детей.
Разделите ответственность
Причин привередливости в еде, по словам Елены Луцкой, может быть много. Так может происходить, если: родители беспокоятся из-за того, что ребенок мало ест, и заставляют его; ребенок эмоциональный, а реакция родителей отрицательная; во время беременности и в первые годы жизни ребенка мама беспокоилась или переживала депрессию; «пальчиковая пища» (кусочки) была введена позже девяти месяцев.
– Канадская ассоциация педиатров рекомендует такую тактику: во-первых, помнить, что снижение аппетита является нормальным для детей двух-пяти лет и свидетельствует лишь о том, что малыш взрослеет не быстро, – говорит Елена Луцкая. – Во-вторых, разделить ответственность: родители выбирают продукты и блюда, подходящие возрасту и предпочтениям ребенка, а ребенок решает, что и сколько есть. Необходимо ориентироваться на стабильный рост ребенка – несмотря на то что у детей ясельного возраста потребление пищи может значительно колебаться, они нормально растут. Следует давать сначала относительно небольшие порции каждого блюда, организовывать прием пищи как приятный общее время для семьи.
Пищевое насилие недопустимо
Пищевое насилие, по мнению педиатра, недопустимо. Взятки, угрозы или наказания к здоровому питанию никакого отношения не имеют. Дисциплина во время еды не должна проблемой. Если ребенок плачет или расстроен, вряд ли он начнет хорошо есть.
– Устраивайте семейные обеды или ужины, когда это возможно. Питание в кругу семьи – приятный социальный опыт и возможность учиться через подражание, – рекомендует Елена Луцкая. – Ограничьте время за столом 20 минутами, а затем предлагайте пищу только во время следующего приема. Давайте детям выполнять физические упражнения и играть. Это нужно для стимулирования аппетита. Предупреждайте о завтраке, обеде или ужине за 10–15 минут – это позволит ребенку переключиться со своей активности и подготовиться к приему пищи. Запретите во время еды факторы, отвлекающие внимание – например книги, видео или гаджеты. Важно понимать, что если ребенок хорошо набирает вес и растет, то дополнительно давать витамины и добавки не надо. Все ли идет хорошо, сможет установить педиатр при осмотре. Для этого он воспользуется специальными таблицами ВОЗ.
Проверяйте уровень гемоглобина
Следует регулярно проверять уровень гемоглобина и ферритина. Железодефицит сам по себе может влиять на аппетит, так что это состояние важно вовремя скорректировать.
– Бывает, дети жалуются на запор. Его может вызвать недостаток клетчатки в рационе, – предупреждает врач. – При этом важно все-таки не пропустить расстройство пищевого поведения. Решающим отличием является то, что в случае расстройства малыш не будет набирать вес и расти.
По мнению Елены Луцкой, многие дети являются малоежками. Основной причиной возникновения и продолжительности такого состояния может быть поведение родителей.
– Пищевое поведение – это социальная привычка. Позвольте малышу выбирать пищу и быть активным участником процесса приготовления пищи, – рекомендует доктор. Пусть пища будет наслаждением, а не процедурой. Это позволит ребенку чувствовать себя свободнее в отношениях с едой – как сейчас, так и в течение всей жизни.