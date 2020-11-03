Многие дети в возрасте двух-пяти лет капризничают за столом, перебирают едой или вовсе отказываются от нее. В чем причина такого поведения и что делать, если ребенок – малоежка.

Отсутствие аппетита – это нормально

Разделите ответственность

Пищевое насилие недопустимо

Проверяйте уровень гемоглобина