Нардеп рассказала почему такой результат является закономерным.

Как сообщила народный депутат Украины, Блок Светличной «Разом!» получил 28% голосов избирателей на выборах в облсовет по Беляевской ОТГ и 25% в Панютино, в то время как Слуги народа получили лишь 9% и 8% соответственно.По словам нардепа, такой результат является закономерным, учитывая что в провластной партии предпочитали не решать проблемы, а лишь создавать видимость работы."Помните, ещё весной наша команда отстаивала права людей на полноценное формирование Беляевской ОТГ?Тогда правительство, используя антиконституционные правки, которые были внесены в ст.11 Закона о добровольном объединении громад, самостоятельно приняло все решения о составе громад. Вопреки мнению людей! Мы смогли защитить Беляевскую ОТГ, в итоге она была сформирована, как и положено - с учётом мнения громады.Тогда ещё всё время вокруг этого вопроса «крутились» представители обладминистрации, главной задачей которых было что-то сказать и что-то заявить, ну в общем, ничего того, что могло реально разрешить ситуацию. Людей такие действия очень раздражают и они очень чётко отличают ложь от правды. И кстати, очень не любят прилипал. Оценки и ответы на все вопросы люди дали неделю назад. Результаты голосования в облсовет по Беляевской ОТГ: «Блок Светличной «Разом!» - 28%, Слуга народа - 9%.Второе. Панютино и вагоноремонтный завод. В начале года на предприятии начался серьезный кризис. Летом, вместе с руководством завода, заводской профсоюзной организацией и мэром Лозовой, нам удалось заставить правительство и Укрзалізницю разрешить часть накопившихся на предприятии проблем.Завод получил часть заказов, производство не было остановлено, создано госпредприятие, которое должно стабилизировать работу завода в дальнейшем.И в этом случае действия обладминистрации были стандартными. Рекламные заявления, приписывание себе каких-то заслуг, посты и ролики. Только вот до самого завода так и не доехали.Поэтому оценки людей те же. Результаты в Панютино: «Блок Светличной «Разом!» - 25%, Слуга народа - 8%.Яркие примеры того, как не имеет право вести себя власть, и как её местные представители могут мешать политическому авторитету всей президентской партии, да и ему лично тоже", - написала Светличная.