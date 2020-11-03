По состоянию на 3 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 28 588 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 38 711 случаев заболевания COVID-19, 30 871 человек находится под медицинским наблюдением, 7 293 пациента выздоровели, 547 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 ноября в Украине зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 411 093 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 7 532 человека умерли, 168 868 - выздоровели.