В Лозовой полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировалась женщина. 27-летний парень позвонил в полицию и сообщил, что сбил женщину на дороге.

ДТП произошло 3 ноября около 7.50 по бульвару Шевченко в Лозовой. Пострадавшую доставили в районную больницу. Состояние здоровья 58-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное.Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.