Давно прошли те времена, когда все мясные блюда готовились из собственноручно подстреленной дичи. Теперь мы добываем животный белок на рынке или в магазине, и вопрос его свежести и качества становится ребром.

Определяемся с предпочтениями

Уточняем место встречи

Выясняем вкус, запах и цвет

Выводим фальсификаторов на чистую воду

«Капусточка – дело хорошее. Но в доме должны быть и мясные закуски», – говорил герой популярной комедии. Будем считать, что в вопросе необходимости котлеток, тефтелек и отбивных в рационе вы уже определились. И с рецептами тоже – благо, литературы и семейного опыта в этом вопросе всегда предостаточно. Осталось выбрать мясо. Покупка правильного мяса – самый важный этап, ведь некачественный продукт способен испортить даже царский рецепт.Человек приловчился употреблять в пищу практически все живое на Земле – как говорится, все, что шевелится. Однако становиться экспертом в выборе тушки, скажем, кузнечика или кенгуру – дело в наших широтах неблагодарное. Поэтому выбирать будем между самыми распространенными видами:– говядиной;– свининой;– бараниной;– птицей.Прежде чем выбрать мясо, желательно определиться, какое блюдо вы хотите приготовить. Каким бы качественным ни был товар, нельзя сделать настоящий вкусный шашлык из постного куриного филе или диетические фрикадельки из жирной свиной грудинки.Заучивать профессиональную терминологию мясников и раздельщиков туш смысла нет: достаточно честно признаться продавцу, с какой целью вы покупаете мясо, и нужную часть он предложит сам.Не принципиально, где именно покупать мясо – на рынке, в магазине или на специализированном продуктовом интернет-сайте. Главное, не участвовать в стихийной торговле. Продукция, не прошедшая ветеринарный контроль, может быть источником грозных заболеваний.На рынке чаще всего можно выбрать мясо либо свежее, либо охлажденное, в магазине и на сайте – охлажденное или замороженное. У каждого способа хранения есть свои преимущества и недостатки.Свежее:– продукт не подвергался температурной обработке, поэтому легче определить его качество;– вопреки распространенному мнению, свежее, а тем более парное – не самое вкусное. После забоя туша должна вызревать не меньше недели, чтобы расслабились мышечные волокна. В противном случае готовое блюдо будет жестким.Охлажденное:– при температуре около нуля градусов болезнетворные микроорганизмы не размножаются, мясо становится мягким и не теряет сочности;– чаще всего подвергается фальсификациям.Замороженное:– чаще всего имеет маркировку, на которой указана дата производства, страна происхождения и прочие полезные сведения;– из-за потери жидкости становится суховатым. Кроме того, есть риск, что продукт подвергся повторной заморозке, что самым пагубным образом сказывается на его качестве.Разумеется, вкус сырой плоти без риска для здоровья можно определить чисто теоретически. Так что выбрать мясо нам помогут его запах, цвет и консистенция.Цвет:– качественная свинина порадует нежно-розовым оттенком;– баранина немного похожа на говядину, но имеет более темный оттенок красного;– птица должна быть бледновато-желтой или бледно-розовой;– качественная говядина должна иметь насыщенный красный цвет, телятина будет с розоватым отливом.Жир у свежей говядины, свинины или баранины светлый, с кремовым оттенком. Желтый цвет говорит о том, что продукт успел состариться. Любые пятна, кровоподтеки, серовато-коричневый цвет должны насторожить и убедить вас купить товар в другом месте.Запах:– аромат свежей еды, хоть и пока сырой, привлекателен для человека. Любые посторонние запахи (медикаментов, сырости, тухлости) или полное отсутствие запаха говорит о том, что продукт некачественный и (или) подвергался дополнительной обработке.Консистенция:– правильное мясо имеет упругую текстуру. Если ткнуть в кусок пальцем, ямочка быстро распрямится;– поверхность тушки должна быть сухой. Даже заветрившаяся корочка предпочтительнее, чем влажный блеск, липкость и сочащаяся жижа.Нечистые на руку продавцы изобрели вагон и маленькую тележку способов фальсификации мясных продуктов. Один из самых распространенных – инъекции воды или химических растворов непосредственно в кусок для увеличения веса и улучшения внешнего вида. К сожалению, на глаз места уколов не видны, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить небольшие вздутия: в этих местах скапливается вода. Также мошенники любят полоскать подпорченный продукт в растворе марганцовки. Вычислить такую обработку можно по розоватому цвету жира.Именно поэтому опытные хозяйки предпочитают не только личного стоматолога и косметолога, но и проверенного мясника, продавца или производителя.