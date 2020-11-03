Движение трамваев №12 и 20 по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, в пер. Лосевском, пер. Пискуновском, проезде Рогатинском и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда, будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:- при движении в сторону Южного вокзала:№12, 20 - по своим маршрутам в штатном режиме;- при движении от Южного вокзала:№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.